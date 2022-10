Iraški parlament potrdil novo vlado

Bagdad, 27. oktobra - Iraški parlament je po enoletni politični krizi v državi danes potrdil novo vlado, so sporočili iz urada iraškega predsednika vlade Mohameda al Sudanija. Kot so zapisali v izjavi po glasovanju, bo nova ministrska ekipa prevzela odgovornost v kritičnem obdobju, ko je svet priča velikim političnim in gospodarskim spremembam ter konfliktom.