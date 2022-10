Na prireditvi za bolj odprto znanost

Ljubljana, 27. oktobra - Sodelujoči na današnji prireditvi Odprta znanost, ki je potekala pod geslom Z večjo odprtostjo do boljših raziskav, so se strinjali, da ima znanost, ki je odprta in daje prednost sodelovanju namesto tekmovanju, veliko prednosti. Njen pomen poudarjajo tudi na resornem ministrstvu.