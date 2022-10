Vlada za nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma imenovala v. d. direktorja Sove Joška Kadivnika

Ljubljana, 27. oktobra - Vlada je na današnji seji razrešila Janeza Stuška z dolžnosti nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma in na to mesto imenovala vršilca dolžnosti direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joška Kadivnika, so po seji sporočili iz kabineta predsednika vlade.