Jesenice/Kranj, 27. oktobra - Policija preklicuje iskanje pogrešanega 43-letnega Uroša Burnika z Jesenic. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so ga v iskalni akciji policisti danes našli mrtvega na območju jezu hidroelektrarne Hrušica. Glede na zbrana obvestila je tuja krivda izključena, so dodali v sporočilu za javnost.