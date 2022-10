Bojan Tičar na čelu direkcije za infrastrukturo s polnim mandatom

Ljubljana, 27. oktobra - Vlada je dosedanjega vršilca dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Bojana Tičarja imenovala za poln mandat na čelu tega organa v sestavi ministrstva za infrastrukturo, ki bdi nad državnimi cestami in železnicami. Tičarjev petletni mandat bo trajal do 27. oktobra 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z vlade.