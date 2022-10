Vlada spremenila program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe

Ljubljana, 27. oktobra - Vlada je sprejela odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za to in prihodnje leto. S spremembami dosedanjega programa se sredstva namenjajo novim ukrepom, ki bodo naslavljali energetsko draginjo, znova vzpostavlja višje financiranje nevladnih organizacij in omogoča sofinanciranje Life projektov, so sporočili po seji.