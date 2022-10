Šetinc Pašek: Koalicija v referendumsko kampanjo s pozivom 3X ZA, ljudi ne nameravamo zavajati in jim lagati

Ljubljana, 27. oktobra - V Gibanju Svoboda napovedujejo, da bo koalicija vodila odprto in človeško referendumsko kampanjo, volivcev pa da pri tem ne nameravajo zavajati in lagati. V kampanjo se po besedah poslanke Svobode Mojce Šetinc Pašek podajajo s pozivom 3X ZA, v njej pa se bodo borili za neodvisno javno RTV, za dostojno starost in za učinkovito vlado.