Evropska komisija nagradila madžarsko-slovenski projekt

Bruselj, 27. oktobra - Evropska komisija je danes v Bruslju podelila nagrade v okviru natečaja Project SLAM 2022, s katerim želi komisija širši javnosti predstaviti dosežke Interreg programov in projektov. Med nagrajenci je bil tudi madžarsko-slovenski čezmejni projekt Right Profession, so sporočili iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.