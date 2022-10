Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 27. oktobra - Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V višjih legah bo zelo toplo.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi doteka nad naše kraje v višinah topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.