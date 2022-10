DZ brez glasu proti sprejel novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 27. oktobra - DZ je danes z 53 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Novela policistom podaljšuje rok za pridobitev strokovne izobrazbe in uvaja nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. Občinskim redarjem prepoveduje sodelovanje v pomožni policiji, policijskim upravam pa širi avtonomijo glede investicij.