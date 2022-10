Ankaransko pokopališče bodo začeli graditi novembra

Ankaran, 27. oktobra - Občina Ankaran je danes podpisala pogodbo s podjetji, ki bodo gradila novo pokopališče. Glavni izvajalec je družba Adriaing. Pogodba je vredna štiri milijone evrov. Gradnja se bo začela prihodnji mesec in bo predvidoma trajala eno leto, so sporočili z občine. Dolgoletni spori o tem projektu so bili med razlogi za odcepitev Ankarana od občine Koper.