Do 11. novembra popolna zapora ceste Novo mesto-Metlika

Novo mesto/Metlika, 7. novembra - V okviru rekonstrukcije dela ceste od Novega mesta do Metlike bodo od danes do 11. novembra izvajali asfaltiranje, zaradi česar je potrebna popolna zapora prometnice prek Gorjancev. Obvoz je urejen po cestah skozi Semič, Črmošnjice, Sotesko in Stražo.