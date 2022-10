Zaradi del od 7. do 11. novembra popolna zapora ceste Novo mesto-Metlika

Novo mesto/Metlika, 27. oktobra - V okviru rekonstrukcije dela ceste od Novega mesta do Metlike bodo med 7. in 11. novembrom izvedli asfaltiranje, zaradi česar bo cesta popolnoma zaprta. Obvoz bo po cestah čez Semič, Črmošnjice, Sotesko in Stražo, je sporočila Direkcija RS za infrastrukturo.