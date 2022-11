Mineva pol stoletja od smrti ameriškega pesnika Ezre Pounda

Boise, 1. novembra - Ameriški pesnik Ezra Pound je umrl v Benetkah na današnji dan pred pol stoletja. Pesnik, esejist in prevajalec je umrl le dva dni po svojem 87. rojstnem dnevu. Velja za enega od najvplivnejših ameriških pesnikov 20. stoletja in začetnika imagizma. Nanj sicer ves čas pada senca privrženca fašizma in velikega pristaša Benita Mussolinija.