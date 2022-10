Policiji po telefonu grozil s samomorom, ob prihodu policije prišlo do streljanja

Nova Gorica, 27. oktobra - Na Goriškem še vedno poteka preiskava sredinega dogodka, v katerem je bilo uporabljeno strelno orožje. Občan je klical na številko 113 in grozil, da bo storil samomor in uporabil strelno orožje, zato je policija intervenirala. Po poku orožja občana, je streljal tudi policist, občan pa si je sam vzel življenje, so pojasnili na PU Nova Gorica.