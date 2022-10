Vlada za podpis dogovora, ki povprečnino v prihodnjih dveh letih določa pri 700 evrih

Ljubljana, 27. oktobra - Vlada je danes sprejela sklep o sklenitvi dogovora z reprezentativnimi združenji občin o višini povprečnine, ki bo za prihodnji dve leti 700 evrov na prebivalca. Dogovor so ministrstvo za finance in reprezentativna združenja občin dosegli po daljših pogajanjih, ko so bili vlada in občine glede višine povprečnine precej bolj vsaksebi.