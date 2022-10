DZ sprejel novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Ljubljana, 27. oktobra - DZ je danes z 61 glasovi za in enim proti sprejel predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja v okviru skrajšanega postopka, s katerim se vzpostavlja zakonska podlago za objavo oziroma ponovno uporabo naborov podatkov velike vrednosti. V predhodni razpravi so podporo predlogu novele sicer napovedali v vseh poslanskih skupinah.