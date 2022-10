Gibanje Svoboda v Slovenj Gradcu z listo 24 kandidatov za mestni svet

Slovenj Gradec, 27. oktobra - Gibanje Svoboda je v Slovenj Gradcu predstavilo listo 24 kandidatov za člane mestnega sveta. Njihov cilj je, da osvojijo vsaj tri mandate v mestnem svetu, menijo pa, da jih lahko do pet. Gibanje Svoboda v Mestni občini Slovenj Gradec nima županskega kandidata, so pa danes izrazili podporo županu in edinemu kandidatu na volitvah Tilnu Kluglerju.