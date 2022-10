Proga med Pragerskim in Hodošem kljub razpokam železniških pragov varna

Ljubljana, 27. oktobra - Družba SŽ-Infrastruktura je lani na progi med Pragerskim in Hodošem ugotovila razpoke na betonskih železniških pragovih, zaradi česar so začeli izvajati monitoring stanja. Nekatere betonske železniške pragove so zamenjali z novimi. "Potrebe za zmanjševanje progovne hitrosti posledično ni, prav tako je železniška proga povsem varna," so zagotovili.