Spomini princa Harryja bodo izšli januarja prihodnje leto

New York, 27. oktobra - Dolgo pričakovani spomini britanskega princa Harryja z naslovom Spare (Rezerva) bodo izšli januarja prihodnje leto, je danes sporočil založnik knjige. Na spletni strani, ki jo je ustvarila založba, je knjiga med drugim opisana kot vpogled v prinčev odziv na smrt matere Diane pred 25 leti in v to, kako je ta izkušnja vplivala na njegovo življenje.