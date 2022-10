DNS aktivno v referendumsko kampanjo v podporo noveli zakona o RTVS

Ljubljana, 27. oktobra - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) se bo kot organizator vključilo v referendumsko kampanjo o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Spremembe zakona so podprli že ob njegovem sprejemanju, ker so prepričani, da je prav trenutno veljavni zakon "omogočil politično ugrabitev našega največjega javnega medija", so sporočili iz društva.