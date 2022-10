Dars bo zmanjšal osvetljenost avtocest

Ljubljana, 27. oktobra - Upravljalec avtocest v Sloveniji Dars bo na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno - na priključkih na avtoceste in hitre ceste ter na odprti trasi avtoceste -, z današnjim dnem začasno ugasnil cestno razsvetljavo, drugod jo bo prilagodil. Računajo, da bodo z ukrepi prihranili 2000 megavatnih ur (MWh) elektrike letno.