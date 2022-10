V Iranu se nadaljujejo protesti ob smrti Mahse Amini

Teheran, 27. oktobra - Shodi iranskih demonstrantov, ki so v sredo obeležili 40 dni od smrti Mahse Amini, so se nadaljevali pozno v noč, pri čemer so spet posredovale varnostne sile. Konservativni predsednik Ebrahim Raisi je medtem danes protestniško gibanje, ki je eno največjih v zgodovini islamske republike, posredno povezal s sredinim napadom skrajnežev na jugu Irana.