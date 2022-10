Z nezanesljivo vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu, nato napadel policista

Krško, 27. oktobra - Krški policisti so imeli v sredo okoli 21.30 kar nekaj dela z 42-letnim voznikom osebnega avtomobila. Ta je pod vplivom alkohola z nezanesljivo vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu in se pri tem tudi zaletel v prometni znak, ko so ga policisti ustavili, pa jih je napadel. Končal je v pridržanju, so sporočili s PU Novo mesto.