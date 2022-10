Društvo Downov sindrom z novim prostorom v središču Ljubljane

Ljubljana, 27. oktobra - Društvo Downov sindrom je danes v središču prestolnice na odprlo nov prostor, ki so ga poimenovali Atelje 21. Z njim bodo dosegli večjo vključenost med ljudi in tudi večjo prepoznavnost, je v nagovoru povedala predsednica društva Valerija Bužan. Otvoritve sta se udeležila ustanoviteljica društva Alenka Šelih in ljubljanski župan Zoran Janković.