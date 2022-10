V hišni preiskavi v Radljah ob Dravi našli konopljo, osumljenca v priporu

Radlje ob Dravi, 27. oktobra - Policisti policijske postaje Radlje ob Dravi so v torek na območju Radelj ob Dravi na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in našli dva večja prostora namenjena gojenju konoplje ter prostor namenjen sušenju konoplje. Dva osumljenca so ovadili, preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Celje.