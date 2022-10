Plavalna zveza podelila nagrade za življenjsko delo

Ljubljana, 27. oktobra - Plavalna zveza Slovenije (PZS) je podelila priznanja za življenjsko delo na področju plavanja in priznanji za prispevek k plavalnemu športu, so sporočili na uradni spletni strani. Priznanja so podelili v okviru redne letne skupščine, ki je potekala v veliki dvorani Fakultete za šport v Ljubljani.