Ženska izvedba Finalissime na Wembleyju prvič leta 2023

London, 27. oktobra - Prestižni dvoboj nogometnih prvakov Evrope in Južne Amerike, ki so ga obudili letos, bo leta 2023 dobil tudi žensko različico. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bodo Finalissimo, kot se imenuje prestižna tekma, po dogovoru obeh krovnih zvez Uefe in Conmebola nogometašice prvič igrale na slovitem stadionu Wembley.