SID banka obeležuje 30-letnico

Ljubljana, 27. oktobra - SID banka danes obeležuje 30. obletnico ustanovitve in uspešnega delovanja. "Ponosni smo na to, da učinkovito izvajamo dolgoročne finančne in zavarovalne storitve in tako spodbujamo konkurenčnost gospodarstva, ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter trajnostni razvoj Slovenije," so ob tem zapisali v banki.