Močno opit voznik v Celju prevažal otroka

Celje, 27. oktobra - Celjski policisti so v sredo obravnavali voznika, ki je imel v času vožnje v krvi več kot 2,5 promila alkohola, s seboj pa je v avtu prevažal tudi otroka. Voznika so ustavili, ker je močno vijugal po cesti in tako ogrožal tako sebe kot tudi druge udeležence cestnega prometa, so sporočili s Policijske uprave Celje.