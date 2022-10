Prodaja storitev avgusta na mesečni in letni ravni višja

Ljubljana, 27. oktobra - Prihodek od prodaje storitev se je avgusta zvišal, in sicer na mesečni ravni za 3,4 odstotka in na letni za 20,8 odstotka, je sporočil državni statistični urad. Na mesečni ravni je najbolj porasel v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, na letni pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.