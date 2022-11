Dosežki skakalcev v sezoni 2021/22

* Svetovni pokal, skupno (28): 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1621 točk 2. Karl Geiger (Nem) 1515 3. Marius Lindvik (Nor) 1231 4. Halvor Egner Granerud (Nor) 1227 5. Stefan Kraft (Avt) 1069 6. Markus Eisenbichler (Nem) 950 7. Anže Lanišek (Slo) 936 8. Timi Zajc (Slo) 711 9. Jan Hörl (Avt) 662 10. Cene Prevc (Slo) 657 ... 15. Peter Prevc (Slo) 460 18. Lovro Kos (Slo) 403 20. Žiga Jelar (Slo) 389 44. Domen Prevc (Slo) 60 61. Anže Semenič (Slo) 17 65. Bor Pavlovčič (Slo) 9 * Pokal narodov, skupno (35): 1. Avstrija 5789 2. Slovenija 5742 3. Nemčija 5389 4. Norveška 5360 5. Japonska 4077 6. Poljska 2321 7. Švica 881 8. Rusija 684 * Svetovni pokal, poleti (4): 1. Žiga Jelar (Slo) 270 2. Timi Zajc (Slo) 260 3. Stefan Kraft (Avt) 224 4. Peter Prevc (Slo) 194 5. Anže Lanišek (Slo) 171 6. Marius Lindvik (Nor) 160 7. Piotr Žyla (POL) 160 8. Yukiya Sato (Jap) 151 9. Ryoyu Kobayashi (Jap) 143 10. Karl Geiger (Nem) 95 ... 17. Domen Prevc (Slo) 53 21. Cene Prevc (Slo) 45 26. Lovro Kos (Slo) 30 31. Anže Semenič (Slo) 15 35. Bor Pavlovčič (Slo) 9 * Olimpijske igre, Peking 2022: - posamična tekma, velika skakalnica: 1. Marius Lindvik (Nor) ZLATO 2. Ryoyu Kobayashi (Jap) SREBRO 3. Karl Geiger (Nem) BRON ------------------------------------------ 6. Timi Zajc (Slo) 10. Peter Prevc (Slo) 11. Lovro Kos (Slo) 12. Cene Prevc (Slo) - posamična tekma, srednja skakalnica: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) ZLATO 2. Manuel Fettner (Avt) SREBRO 3. Dawid Kubacki (Pol) BRON ------------------------------------------ 4. Peter Prevc (Slo) 9. Timi Zajc (Slo) 13. Anže Lanišek (Slo) 28. Lovro Kos (Slo) - ekipna tekma: 1. Avstrija ZLATO 2. Slovenija SREBRO (Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc) 3. Nemčija BRON ------------------------------------------ - tekma mešanih ekip: 1. Slovenija ZLATO (Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj, Peter Prevc) 2. Ruski olimpijski komite SREBRO 3. Kanada BRON ------------------------------------------ * Svetovno prvenstvo v poletih, Vikersund: - posamična tekma: 1. Marius Lindvik (Nor) 854,2 2. Timi Zajc (Slo) 844,3 3. Stefan Kraft (Avt) 837,5 ------------------------------------------ 4. Peter Prevc (Slo) 808,2 5. Anže Lanišek (Slo) 806,1 6. Domen Prevc (Slo) 802,2 - ekipna tekma: 1. Slovenija 1711,5 (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) 2. Nemčija 1583,5 3. Norveška 1559,6 ------------------------------------------ * Novoletna turneja: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1162,3 2. Marius Lindvik (Nor) 1138,1 3. Halvor Egner Granerud (Nor) 1128,2 ------------------------------------------ 7. Lovro Kos (Slo) 1093,0 16. Anže Lanišek (Slo) 878,9 20. Peter Prevc (Slo) 850,9 23. Timi Zajc (Slo) 776,6 40. Cene Prevc (Slo) 488,0 42. Žiga Jelar (Slo) 462,6 56. Žak Mogel (Slo) 159,4