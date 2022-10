Interventni zakon za pomoč večjim porabnikom energije v začetku novembra

Ljubljana, 27. oktobra - Vlada bo po besedah infrastrukturnega ministra Bojana Kumra "nekje do 10. novembra" predstavila ukrepe za zamejitev drobnoprodajnih cen elektrike in plina za srednje in velike porabnike. Z interventnim zakonom namerava vlada pohiteti kljub načrtom EU, saj želi po Kumrovih besedah gospodarstvu dati "jasne in znosne usmeritve za naslednje leto".