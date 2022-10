V Ljubljani o vitalnem in kakovostnem življenju starejših

Ljubljana, 27. oktobra - V Ljubljani danes poteka znanstveni posvet Gerontološkega društva Slovenije Vitalna dolgoživost - priložnosti in izzivi za Mestno občino Ljubljana, ki naslavlja možnosti za vitalno in kakovostno staranje. Vitalno staranje namreč ne pomeni zgolj živeti dlje, ampak živeti bolje, polno in čimbolj neodvisno, so poudarili v gerontološkem društvu.