V okolici Kijeva znova ruski letalski napadi

Kijev, 27. oktobra - Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile v sredo zvečer izvedle nove zračne napada v okolici Kijeva in na jugu države. V prestolnici so se oglasili štirje zračni alarmi, večino brezpilotnih letal pa naj bi prestregle ukrajinske sile. Podatkov o žrtvah in drugi škodi zaenkrat še ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.