V Kinu Šiška letni koncert godalkarjev z Wild Strings Trio

Ljubljana, 29. oktobra - V Kinu Šiška bo nocoj letni koncert Godalkanja, neformalnega izobraževanja na godalih, ki ga vodita violinista Bojan Cvetrežnik in Barja Drnovšek. Mladi glasbeniki so tokrat k sodelovanju povabili Wild Strings Trio in kontrabasista Jošta Lampreta, s katerimi bodo preigravali izvirne in tradicionalne skladbe, sloneče na balkanski tradiciji.