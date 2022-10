Na tatamiju v Perthu štirje slovenski predstavniki

Perth, 27. oktobra - Judoisti se bodo ta konec tedna mudili v avstralskem Perthu na odprtem prvenstvu Oceanije. Od slovenskih predstavnikov so na seznamu prijavljenih v dvorani Gold Netball le štirje, Anka Pogačnik (do 70 kg), Metka Lobnik (do 78 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg).