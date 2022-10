Na Ptuju se bodo spomnili 80-letnice smrti Olge Meglič

Ptuj, 27. oktobra - Zveza združenj borcev za vrednote NOB Ptuj popoldne v Domu krajanov na Vičavi pripravlja spominsko slovesnost ob 80. obletnici smrti partizanke in revolucionarke Olge Meglič, ki so jo kot talko ustrelili 4. novembra 1942 v Mariboru. Kulturni program so pripravili učenci osnovne šole, ki nosi njeno ime, zatem bo sledil pogovor o vlogi žensk v vojni.