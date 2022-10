New York, 27. oktobra - Hokejisti Islanders so v dvoboju newyorških ekip v severnoameriški ligi NHL ugnali Rangers s 3:0. Do zmag sta ponoči prišli še moštvi Edmonton Oilers in Tampa Bay Lightning. Prvi so s 3:1 ugnali St. Louis Blues, drugi pa s 4:2 Anaheim Ducks.