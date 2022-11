Skakalci na Poljskem v novo sezono prvič skupaj s skakalkami

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 2. novembra - Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, start bo v poljski Wisli 5. in 6. novembra, se še nikoli doslej ni začela tako zgodaj. In ne le to, prvič v zgodovini bodo v zimo skupaj vstopili skakalci in skakalke. Za vse bo vrhunec poolimpijske zime domače svetovno prvenstvo, ki ga bo Planica gostila od 21. februarja do 5. marca 2023.