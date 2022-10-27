Izidi teniških turnirjev (1)
Basel, 27. oktobra - Izidi teniških turnirjev (1).
* Basel, ATP 500 (2,135 milijona evrov):
- 1. krog:
Felix Auger-Aliassime (Kan/3) - Marc-Andrea Hüsler (Švi) 6:7 (3), 6:4, 6:4;
Albert Ramos-Vinolas (Špa) - Lorenzo Musetti (Ita/8) 1:6, 6:3, 6:4;
Holger Rune (Dan) - Alex De Minaur (Avs/7) 6:2, 7:5;
Ugo Humbert (Fra) - Jenson Brooksby (ZDA) 6:1, 6:4;
- 2. krog:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Botic Van De Zandschulp (Niz) 6:4, 6:2;
Pablo Carreno-Busta (Špa/5) - Dominic Stricker (Švi) 7:5, 6:7 (3), 6:4;
Arthur Rinderknech (Fra) - Alex Molčan (Slk) 6:2, 6:4;