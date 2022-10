Meta s krepkim padcem četrtletnega dobička

New York, 27. oktobra - Nekdanji Facebook Meta je v letošnjem tretjem četrtletju ustvaril 4,4 milijarde dolarjev dobička, kar je krepak padec v primerjavi z 9,2 milijarde dolarjev dobička v tretjem četrtletju lani. Znižali so se tudi prihodki, in sicer z 29 milijard dolarjev na 27,7 milijarde dolarjev.