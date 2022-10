Newyorške borze končale večinoma v rdečem

New York, 26. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili večinoma v rdečem. Zaradi slabih poslovnih rezultatov ameriških tehnoloških podjetjih Microsoft in Alphabet je tehnološki indeks Nasdaq zabeležil padec, Dow Jones pa je zaradi upanja na umiritev denarne politike trgovanje končal nespremenjen, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.