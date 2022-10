Whatmougha skrbi finančno stanje RTVS, Kadunca pa njeno gospodarjenje s finančnimi sredstvi

Ljubljana, 26. oktobra - Na današnji prireditvi o pomenu javne RTV so nastopili tudi aktualni generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough in dva nekdanja Marko Filli in Igor Kadunc. Grah Whatmough in Filli vidita finančno stanje zavoda kot zaskrbljujoče. Kadunc pa pravi, da financiranje zagotavlja zakon, je pa težava, ko ni znano, ali se s tem denarjem razumno gospodari.