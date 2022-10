Italijanski senat izglasoval zaupnico vladi Melonijeve

Rim, 26. oktobra - O zaupnici novi desni vladi premierke Giorgie Meloni je danes glasoval še italijanski senat in jo pričakovano potrdil s 115 glasovi za in 79 proti. Pet senatorjev se je glasovanja vzdržalo. V razpravi pred glasovanjem je senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc opozorila na pravice slovenske manjšine in spomnila na njeno trpljenje v času fašizma.