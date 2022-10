Svet stranke NSi sklenil v drugem krogu predsedniških volitev podpreti Anžeta Logarja

Ljubljana, 26. oktobra - NSi bo v drugem krogu predsedniških volitev podprla Anžeta Logarja, je danes po seji sveta stranke NSi povedal njen predsednik Matej Tonin. Člani sveta stranke so opravili tudi analizo predsedniške kandidature Janeza Ciglarja Kralja, ki so jo ocenili kot koristno za prepoznavnost in podporo stranki.