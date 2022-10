Ljubljana, 26. oktobra - Nogometaši Krškega so na zaostali tekmi 9. kroga 2. SNL na domačem igrišču premagali Roltek Dob s 3:2. Do treh točk, s katerimi so pobegnili z začelja lestvice, so prišli po velikem preobratu, saj so gosti po prvem polčasu vodili z 2:0, oba gola je dosegel Gašper Černe.