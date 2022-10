Med vojno v Ukrajini poškodovanih ali uničenih 207 kulturnih lokacij

Ženeva, 26. oktobra - Med vojno v Ukrajini je bilo poškodovanih ali uničenih 207 kulturno pomembnih lokacij, je danes sporočil Unesco. To so ugotovili s primerjavo satelitskih posnetkov, dostop do spletne platforme, kjer beležijo uničenje, pa bo v kratkem dostopen tudi širši javnosti, je dejala predstavnica Unesca Krista Pikkat.