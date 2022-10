Evropske borze, nafta in evro višje

London/Frankfurt/Pariz, 26. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Nafta se je podražila in tečaj evra se je prvič po skoraj mesecu in pol premaknil nad mejo enega dolarja. Vlagatelji čakajo na četrtkovo zasedanje sveta Evropske centralne banke (ECB), na katerem naj bi prišlo do novega občutnega zvišanja obrestnih mer v območju evra.