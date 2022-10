Zaradi epidemije letno število umrlih preseglo dolgoletno povprečje

Ljubljana, 28. oktobra - Zaradi epidemije covida-19 je letno število umrlih v Sloveniji preseglo dolgoletno povprečje in leta 2020 znašalo več kot 24.000. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu tako moških kot žensk se je podaljševalo vse do leta 2020, ko se je v primerjavi z letom prej skrajšalo za skoraj eno leto, so navedli na državnem statističnem uradu.